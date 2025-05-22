В российском регионе задержали легализовавшую миллиард рублей от сбыта наркотиков банду

В Московском регионе полиция задержала 10 человек за легализацию 1 млрд рублей

В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее одного миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным предъявлено обвинение по трем статьям, среди которых 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса РФ. Их заключили под стражу.

По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В преступных схемах они использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Злоумышленникам удалось легализовать не менее миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что житель Москвы попытался передать финики, в которых был спрятан наркотик, находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 заключенному.