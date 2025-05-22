Захарова предложила Лондону обвинить во взломе видеокамер слежения инопланетян

Британии следовало обвинить во взломе уличных видеокамер для отслеживания западных поставок на Украину инопланетян или природные явления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РБК.

«Если Лондону нужно списать деньги на покупку нового оборудования, лучше придумать историю про инопланетян или магнитные бури», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, это заевшая русофобская пластинка уже всем надоела.

Отмечается, что таким образом дипломат высказалась о заявлении Национального центра кибербезопасности Великобритании о получении российскими спецслужбами доступа примерно к 10 тысячам камер для контроля за поставками Киеву.

Ранее Захарова заявила о причастности Запада к атакам дронов Украины на Россию. Она подчеркнула, что атаки беспилотников доказывают, что западные страны науськивают Киев на продолжение террористических действий.