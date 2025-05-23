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20:58, 23 мая 2025Мир

«Альтернативу для Германии» лишили классификации правоэкстремистской партии

МВД ФРГ: Контрразведка приостановила классификацию АдГ как правоэкстремистской
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Ведомство по охране Конституции ФРГ федеральной земли Бранденбург приостановило классификацию правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как подтвержденной правоэкстремистской до вынесения решения суда. Об этом заявили в МВД Бранденбурга, сообщает ТАСС.

В контрразведке подчеркнули, что Потсдамский административный суд обратился к МВД с просьбой выдать декларацию о неразглашении информации относительно классификации бранденбургского отделения АдГ.

«Из уважения к судебному разбирательству Ведомство по охране Конституции ФРГ Бранденбурга опубликовало декларацию о молчании», — уточнили в бранденбургском МВД.

Отмечается, что этот шаг дает суду возможность более подробно рассмотреть вопрос, а также исключает возможность публикации отчета Ведомства по охране Конституции о классификации АдГ.

Ранее министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг допустила запрет АдГ. По ее словам, необходимо изучить этот вопрос, так как такая мера может быть оправданной при наличии веских оснований.

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