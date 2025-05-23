«Альтернативу для Германии» лишили классификации правоэкстремистской партии

МВД ФРГ: Контрразведка приостановила классификацию АдГ как правоэкстремистской

Ведомство по охране Конституции ФРГ федеральной земли Бранденбург приостановило классификацию правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как подтвержденной правоэкстремистской до вынесения решения суда. Об этом заявили в МВД Бранденбурга, сообщает ТАСС.

В контрразведке подчеркнули, что Потсдамский административный суд обратился к МВД с просьбой выдать декларацию о неразглашении информации относительно классификации бранденбургского отделения АдГ.

«Из уважения к судебному разбирательству Ведомство по охране Конституции ФРГ Бранденбурга опубликовало декларацию о молчании», — уточнили в бранденбургском МВД.

Отмечается, что этот шаг дает суду возможность более подробно рассмотреть вопрос, а также исключает возможность публикации отчета Ведомства по охране Конституции о классификации АдГ.

Ранее министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг допустила запрет АдГ. По ее словам, необходимо изучить этот вопрос, так как такая мера может быть оправданной при наличии веских оснований.

