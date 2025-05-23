Белоруссия обеспечит обмен пленными между Россией и Украиной

Пресс-секретарь Лукашенко: Белоруссия обеспечивает обмен пленными РФ и Украины

Белоруссия обеспечивает обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее осуществлялись и осуществлялись на территории Белоруссии. С соглашением сотрудничества России и Украины. Обеспечим и в этот раз», — заявила Эйсмонт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение первой части обмена пленными с Россией в формате «1000 на 1000». По его словам, следующие этапы обмена состоятся 24 и 25 мая. Дополнительные подробности о месте обмена и составе возвращенных украинских военнопленных не раскрываются.

О проведении обмена по принципу «1000 на 1000» Россия и Украина договорились по итогам первых за три года прямых переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Ожидается, что процедура продлится в течение трех дней.