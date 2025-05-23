Американский банк JPMorgan спрогнозировал завершение конфликта на Украине к июлю

Крупный американский инвестиционный банк JPMorgan Chase назвал сроки завершения спецоперации (СВО) на Украине и выделил четыре сценария его завершения. Об этом сообщается в докладе организации.

Наиболее реалистичным считается «грузинский» сценарий — его вероятность оценивают в 50 процентов. При его реализации Украина не получит гарантий безопасности и со временем попадет в сферу влияния России. «Израильский» сценарий (20 процентов) подразумевает получение Киевом гарантий безопасности, однако ввода западных войск не будет и Украина останется милитаризированной страной.

«Южнокорейский» и «белорусский» сценарии оцениваются в 15 процентов. В первом случае на Украине будут размещены западные войска, а во втором все российские условия завершения конфликта будут удовлетворены, из-за чего Киев станет зависим от Москвы. Отмечается, что конфликт с большой вероятностью завершится в июле.

Ранее банк JPMorgan создал аналитический центр по геополитике. Новый центр займется анализом ключевых тем, в том числе украинского конфликта.