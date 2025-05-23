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15:23, 23 мая 2025Мир

Начался пятый раунд переговоров между США и Ираном

ISNA: В Риме стартовал пятый раунд переговоров США и Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Foreign Ministry / Reuters

Пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе стартовал в Риме. Об этом сообщает иранское госагентство ISNA.

«В Риме при посредничестве Омана начался пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США», — говорится в сообщении.

По данным агентства, иранскую делегацию возглавляет глава МИД страны Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговоры проходят в здании дипмиссии Омана в Риме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры с Ираном по ядерной программе республики идут в верном направлении. При этом, по ее словам, есть два варианта завершения сделки с Ираном: либо будет достигнуто позитивное дипломатическое решение, либо она приведет к негативной ситуации для Исламской Республики.

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