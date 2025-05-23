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03:21, 23 мая 2025Мир

Посол России обвинил Лондон в сокрытии информации о местонахождении Скрипалей

Посол РФ Келин: Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Посол России в Великобритании Андрей Келин в комментарии РИА Новости обвинил Лондон в сокрытии информации о местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей.

«Никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили. Скрывается информация о месте их нахождения, состоянии здоровья», — подчеркнул дипломат.

По его словам, британская сторона заявила, что Сергей и Юлия могут обратиться в посольство, но не хотят этого делать. Москва, в свою очередь, не знает, где они находятся, и нуждаются ли в помощи российского государства.

В июне прошлого года стало известно, что Скрипаль и его дочь Юлия якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери из соображений безопасности. По данным The Guardian, Скрипали заявляли, что сведений, предоставленных ими сотрудникам правоохранительных органов, достаточно, и их присутствие на заседании необязательно.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии британских властей, они пострадали из-за разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Москва отрицает причастность к случившемуся.

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