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07:38, 23 мая 2025Мир

Посол России прокомментировал разработку Великобританией нового дальнобойного оружия

Келин: Разработка Лондоном нового оружия ударит по контролю над вооружениями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress.com

Совместная разработка Великобританией и Германией нового дальнобойного оружия станет ударом по режиму контроля над вооружениями. Таким образом прокомментировал ситуацию посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

Речь идет о заявлении британского Минобороны 15 мая. Там анонсировали планы создания совместного с Германией высокоточного оружия дальностью более двух тысяч километров. В ведомстве указали, что оружие предназначено для «усиления сдерживающих способностей НАТО».

«Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России», — подчеркнул Келин. Он добавил, что подобные разработки нанесут еще один удар по режиму, установленному в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Посол отметил, что это соглашение было разрушено Соединенными Штатами.

Ранее стало известно, что Европа запросила размещение систем гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом рассказал главком вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, выход США из ДРСМД стал важным шагом, из которого надо извлечь выгоду.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2020 году. Соглашение не разрешало подписавшим его сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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