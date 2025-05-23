Туристу отказали в перелете из-за небольшого дефекта в паспорте

NYP: Туристу отказали в посадке на рейс из-за небольшого разрыва в паспорте

Сотрудники авиакомпании British Airways отказали туристу в перелете из-за небольшого дефекта в его паспорте. Об этом сообщает The New York Popst (NYP), ссылаясь на видео в TikTok.

По данным источника, британка Лорен и ее парень планировали отпуск рядом с океаном. Однако на паспортном контроле выяснилось, что удостоверение мужчины оказалось дефектным, и ему отказали в посадке на рейс.

Как сообщила британка по имени Лорен в своем видеоролике, который набрал более 760 тысяч просмотров, сотрудники авиакомпании заметили небольшой разрыв на странице в паспорте мужчины. Туристке посоветовали лететь одной, а ее друга отправили как можно скорее получить новый документ.

Однако турист так и не присоединился к своей девушке. «Теперь у меня осталось два дня отпуска, а я все еще одна», — написала Лорен.

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