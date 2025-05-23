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14:40, 23 мая 2025Силовые структуры

В ЛНР с несовершеннолетней жестоко расправились при попытке изнасилования

В ЛНР местный житель убил несовершеннолетнюю во время попытки ее изнасиловать
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Луганской народной республике (ЛНР) 33-летний местный житель расправился с 17-летней девушкой при попытке ее изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, в день преступления пострадавшая шла по улице, когда рядом с ней остановился мужчина и предложил подвезти. По пути он заявил, что ему нужно ненадолго заехать в Дзержинск. В результате мужчина нашел безлюдное место и начал приставать. Несовершеннолетняя стала сопротивляться, и извращенец ударил ей ножом в сердце.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления — закопал подростка в лесополосе, сжег ее одежду и помыл машину. Его все равно задержали. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за грабеж и разбой. Свою вину он уже признал.

Ранее в Амурской области суд приговорил к восьми с половиной годам колонии 21-летнюю жительницу поселка Прогресс, которая познакомилась с братом убийцы своей сестры и расправилась с ним у гаражей.

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