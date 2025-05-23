В Непале начали расследовать скоростной подъем британских военных на Эверест

В Непале расследуют скоростной подъем британских военных с ксеноном на Эверест

Власти Непала начали расследовать деятельность британской группы альпинистов из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Известно, что министр по делам ветеранов Эл Карнс находился в группе бывших солдат британских спецподразделений, которые подняли флаг Британии на вершине Эвереста в среду, 21 мая. Традиционные методы акклиматизации позволяют совершить восхождение примерно за два месяца, однако команда Карнса поднялась на вершину за пять дней за счет применения ксенона. Позже министр выразил гордость, что побил рекорд скоростного подъема на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.

В свою очередь, глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми подчеркнул, что группа не предупредила об использовании ксенона. «Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — отметил он.

Ранее Непал запретил одиночные восхождения на Эверест. Теперь на каждых двух альпинистов должен приходиться один гид при подъеме на горы выше восьми тысяч метров.