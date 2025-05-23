Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 23 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли возможное содержание меморандума по прекращению огня

Новиков: Меморандум о прекращении огня может содержать предварительные условия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Меморандум по прекращению огня в рамках украинского конфликта с российской стороны может отражать принципиальные позиции, от которых страна не будет готова отойти ни на одном из этапов переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Содержание меморандума зависит от того, какой ключ будет избран для его подготовки. Но, на мой взгляд, там должна идти речь о предварительных условиях, которые позволят начать более содержательный переговорный процесс», — предположил политик.

Он также допустил, что в документе могут содержаться принципиальные позиции, от которых Россия не готова будет отступить. В частности, речь, по словам Новикова, идет о расширении НАТО.

«Мы не раз говорили, что украинский конфликт — это, в том числе, результат бесконечного расширения НАТО и слома тех международных соглашений по контролю за вооружениями, которые были раньше. И это тоже может быть обозначено. Те, кто будут выступать гарантами со стороны Украины, должны будут принять во внимание эти обстоятельства», — сказал депутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работа над меморандумом по прекращению огня с российской стороны находится в продвинутой стадии. Он также высказался о позиции властей Украины по продолжению переговоров как о «позитивном развитии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропортах Москвы

    Российская отличница попыталась покончить с собой после провала пересдачи в школе

    Глава МВД России рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества

    На Украине ответили на слова Трампа про обмен пленными

    Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

    В России раскрыли возможное содержание меморандума по прекращению огня

    У российского издательства учебников отсудили миллиарды рублей

    КТК запустил в работу атакованную ВСУ в феврале станцию «Кропоткинская»

    Стало известно о существенном продвижении ВС России в Волчанске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости