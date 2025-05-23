В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

Рубио: США примут решения по России и Украине, оценив меморандум Москвы

США примут дальнейшие решения в отношении РФ и Украины на основании своей оценки меморандума об урегулировании конфликта, подготовку которого ведет Москву. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем заключить мирную сделку. Предполагается, что россияне подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в следующие несколько дней, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня», — отметил он.

Вашингтон сможет многое узнать из содержания этого меморандума о мире, считает Рубио. Если он окажется резонным, то стороны добьются прогресса. Если нет, то президенту США Дональду Трампу будут доступны разные варианты действий.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп попросил Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми другая сторона переговоров сможет согласиться. Также в Вашингтоне рассказали, что Трамп в своем подходе к конфликту на Украине и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями.