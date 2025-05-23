Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 22 мая 2025Мир

В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

Рубио: США примут решения по России и Украине, оценив меморандум Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

США примут дальнейшие решения в отношении РФ и Украины на основании своей оценки меморандума об урегулировании конфликта, подготовку которого ведет Москву. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем заключить мирную сделку. Предполагается, что россияне подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в следующие несколько дней, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня», — отметил он.

Вашингтон сможет многое узнать из содержания этого меморандума о мире, считает Рубио. Если он окажется резонным, то стороны добьются прогресса. Если нет, то президенту США Дональду Трампу будут доступны разные варианты действий.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп попросил Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми другая сторона переговоров сможет согласиться. Также в Вашингтоне рассказали, что Трамп в своем подходе к конфликту на Украине и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

    Украинец распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили десятки украинских БПЛА

    Мошенник украл два миллиарда рублей и попытался сбежать на подводном скутере

    Найден ключ к лечению диабета второго типа

    ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

    Жители российского города сообщили о взрывах

    В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

    «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы

    Ульянов рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости