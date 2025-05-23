Виновников крупного лесного пожара задержали в Забайкальском крае

Трем сотрудникам Забайкаллесхоза грозит до 10 лет из-за крупного лесного пожара

Полицейские задержали трех сотрудников Забайкаллесхоза по делу о крупном лесном пожаре в Тунгокоченском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, возгорание, которое возникло 3 апреля на территории района и затем увеличилось до 30 тысяч гектаров, случилось из-за действий работников. С 17 марта они проводили отжиги и вовремя не сообщили о пожаре, чтобы, предварительно, получать повышенную зарплату во время особого противопожарного режима.

Возникшее горение было ликвидировано лишь 29 апреля. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 («Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности») УК РФ. Решается вопрос об ужесточении статьи.

Задержанным сотрудникам Забайкаллесхоза грозит до десяти лет колонии. Вскоре им изберут меру пресечения.

В апреле в Забайкалье был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Местным жителям запретили ездить между городами и другими населенными пунктами края без согласования, чтобы защитить население и лесные территории.