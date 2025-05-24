Белоусов оценил мобильные казармы

Глава Минобороны РФ Белоусов оценил мобильные модульные городки для военных

Глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов оценил современные мобильные казармы для размещения военных. Об итогах рабочей поездки главы ведомства сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих — их условий для службы и боевой работы», — подчеркнул Белоусов.

Блочно-модульные городки оснащены системами жизнеобеспечения, а также всей нужной мебелью, спортивными залами, медицинскими пунктами и даже банями. Их можно использовать в качестве штабов, казарм или как склады, что даст возможность улучшить мобильность подразделений.

Такие здание можно установить в труднодоступных участках, при этом срок службы таких модулей составляет от 25 до 50 лет.

Ранее стало известно, что информация о нехватке запасов военной техники и бойцов армии России оказалась недостоверной.