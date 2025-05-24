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20:59, 24 мая 2025Россия

Белоусов оценил мобильные казармы

Глава Минобороны РФ Белоусов оценил мобильные модульные городки для военных
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов оценил современные мобильные казармы для размещения военных. Об итогах рабочей поездки главы ведомства сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих — их условий для службы и боевой работы», — подчеркнул Белоусов.

Блочно-модульные городки оснащены системами жизнеобеспечения, а также всей нужной мебелью, спортивными залами, медицинскими пунктами и даже банями. Их можно использовать в качестве штабов, казарм или как склады, что даст возможность улучшить мобильность подразделений.

Такие здание можно установить в труднодоступных участках, при этом срок службы таких модулей составляет от 25 до 50 лет.

Ранее стало известно, что информация о нехватке запасов военной техники и бойцов армии России оказалась недостоверной.

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