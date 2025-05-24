Бывшая жена Паши Техника сообщила об угрозах

Ева Карицкая: В Таиланде мне угрожают уголовным делом за клевету

Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Ева Карицкая рассказала, что в Таиланде ей угрожают уголовным делом. Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Мне угрожают уголовным делом за клевету, которой не было. Угрожает мне один-единственный человек, который очень боится некоторых моментов», — пояснила Карицкая, добавив, что в следующей публикации выложит голосовое этого человека.

В голосовом неизвестная девушка объясняет, как во время пребывания Паши Техника в Таиланде она помогла некоему Борису, чтобы кончина музыканта не произошла при нем. Судя по всему, мужчина приехал на вызов по причине тяжелого состояния рэпера. «Мой врач спрашивает — прибор сатурации есть? В ответ — нет. Едешь к тяжелому пациенту, и у тебя нет ничего. У него чудом оказался препарат, который он ему вколол, и Техник резко открыл глаза», — рассказывает эта девушка.

Карицкая предупреждает, что ее могут задержать в Таиланде, если отправительница сообщения воплотит свои угрозы в жизнь. «По большей степени я переживаю только за своего ребенка, но я думаю, что вызову маму, напишу на нее доверенность, чтобы она благополучно ребенка увезла и мой сын находился в безопасности», — заключает она.

Ранее стало известно, что бывшая жена Техника прилетела в Таиланд вместе с сыном. Это произошло в апреле, когда в России начался период активного цветения берез, на которые у него аллергия.