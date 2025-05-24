Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

Биолог Татаренко: Для борьбы с сорняками можно использовать метод мульчирования

Из сорняков самым опасным является борщевик, против него применяются все методы – прополка, перекапывание и рыхление почвы, обрезка соцветий, рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Биолог напомнила, что в борьбе с борщевиком главное — не дать рассыпаться семенам, так как они чрезвычайно живучи. Также она обратила внимание на то, что сорняки лучше полоть в перчатках, поскольку ядовиты все растения семейства лютиковых, в том числе распространенные на дачных участках лютик едкий и чистяк весенний.

«Для удаления корней сорняков лучше использовать лопатку — корнеудалитель. А такой злой садовый сорняк как пырей, имеющий ползучий, очень цепкий корень, выкапывать вилами. «Ленивые» способы борьбы с сорняками — мульчирование скошенной травой, сеном, перегноем, опилками или высадка сидератов, например горчицы и фацелии, которые не только подавляют рост сорняков, но и питают почву», — подсказала эксперт.

Татаренко добавила, что сныть и одуванчик можно вытеснить посадкой газона, но перед этим — тщательно выбрать из грунта корни сорняков. В борьбе с ними поможет тимьян ползучий, но перед его посадкой землю также нужно чистить от корней сорных растений. От использования гербицидов эксперт рекомендовала на дачном участке воздержаться, исключение в этом случае составляет борщевик. На его месте можно плотно высадить топинамбур — он подавит остатки этого растения.

Ранее биолог Виталий Наполов посоветовал не покупать майские арбузы. В них, по его словам, содержится большое количество нитратов.