Дачников предостерегли от нескольких ошибок при лечении прострела в пояснице

Невролог Пицуха: Самомассаж и растяжка могут навредить при простреле в пояснице

Дачники, пытаясь самостоятельно лечиться от прострела в пояснице, часто допускают ошибки. О самых распространенных из них россиян предупредила главный специалист врач-невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Светлана Пицуха в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что прострел в пояснице — достаточно распространенная у дачников проблема. Для его лечения лучше всего подойдут нестероидные противовоспалительные препараты: мази и пластыри. В некоторых случаях, чтобы снять мышечный спазм, можно дополнительно использовать миорелаксанты, однако эти лекарства должен назначать специалист.

В то же время Пицуха предостерегла россиян от самомассажей и упражнений на растяжку при острой боли. Также, по ее словам, нельзя пытаться пропарить поясницу в бане или сауне, так как это может усилить боль. Длительный постельный режим при простреле тоже скорее навредит, чем поможет, добавила врач.

Период полного покоя должен занимать не дольше пары дней, после этого следует постепенно возобновлять активность. Можно ходить, заниматься бытовыми делами, но при этом избегать резких движений и наклонов. Если лежать в постели неделю, то это может привести к ослаблению мышц спины, из-за чего восстановление будет затягиваться Светлана Пицуха врач-невролог

Ранее ортопед Ярослав Козлов назвал маскирующиеся под боль в пояснице болезни. Среди прочего, по его словам, такая боль может возникать при патологиях почек.