Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:34, 24 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Дачников предостерегли от нескольких ошибок при лечении прострела в пояснице

Невролог Пицуха: Самомассаж и растяжка могут навредить при простреле в пояснице
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Дачники, пытаясь самостоятельно лечиться от прострела в пояснице, часто допускают ошибки. О самых распространенных из них россиян предупредила главный специалист врач-невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Светлана Пицуха в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что прострел в пояснице — достаточно распространенная у дачников проблема. Для его лечения лучше всего подойдут нестероидные противовоспалительные препараты: мази и пластыри. В некоторых случаях, чтобы снять мышечный спазм, можно дополнительно использовать миорелаксанты, однако эти лекарства должен назначать специалист.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

В то же время Пицуха предостерегла россиян от самомассажей и упражнений на растяжку при острой боли. Также, по ее словам, нельзя пытаться пропарить поясницу в бане или сауне, так как это может усилить боль. Длительный постельный режим при простреле тоже скорее навредит, чем поможет, добавила врач.

Период полного покоя должен занимать не дольше пары дней, после этого следует постепенно возобновлять активность. Можно ходить, заниматься бытовыми делами, но при этом избегать резких движений и наклонов. Если лежать в постели неделю, то это может привести к ослаблению мышц спины, из-за чего восстановление будет затягиваться

Светлана Пицуха врач-невролог

Ранее ортопед Ярослав Козлов назвал маскирующиеся под боль в пояснице болезни. Среди прочего, по его словам, такая боль может возникать при патологиях почек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о стягивании российских войск к украинскому «городу-крепости»

    Россиянка описала отдых в Турции фразой «голодные игры и пыт­ка солью»

    На Западе заявили о потере Европой авторитета в глазах США

    Орбан провел чрезвычайное совещание в связи с угрозой со стороны Украины

    Глава Дагестана пошутил в ответ на выданный Украиной заочный приговор

    Дуров купил своей девушке роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов

    Пентагон ограничил доступ прессы к своему зданию

    В России прокомментировали новый план Зеленского по убеждению Москвы

    Спрогнозированы изменения в зоне СВО после взятия Отрадного

    На Украине обвинили Трампа в преждевременном обнародовании поста об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости