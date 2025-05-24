Десятки детей отравились в санатории «Орленок» в российском регионе

В Пермском крае у 35 детей в санатории выявили острую кишечную инфекцию

В Пермском крае у 35 детей в санатории «Орленок» выявили острую кишечную инфекцию. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Чем именно могли отравиться десятки российских детей, каналу выяснить не удалось. Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что всем пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Уточнялось, что совместно с Роспотребнадзором на территории санатория организовали противоэпидемические и профилактические работы.

До этого сообщалось, что в деревне Усады Республики Татарстан массово отравились ученики младших классов лицея «Инноватика».

В родительском чате руководство учебного заведения заявило, что причиной недомогания стал ротавирус.

Еще раньше жители подмосковного Егорьевска массово отравились шаурмой.