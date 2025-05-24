Глава Дагестана пошутил в ответ на выданный Украиной заочный приговор

Глава Дагестана Меликов счел приговор украинского суда заслугой перед Россией

Глава Дагестана Сергей Меликов пошутил в ответ на заочный приговор, выданный ему украинским судом. Он счел это заслугой перед Россией. Подробным комментарием он поделился в Telegram-канале.

До этого руководителя региона на Украине приговорили к восьми годам заключения за поддержку Вооруженных сил России.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны», — написал Меликов в посте.

До этого на Украине заочно осудили на 15 лет председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

Его обвинили в том, что он поставил на голосование постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.