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15:14, 24 мая 2025Россия

Глава Дагестана пошутил в ответ на выданный Украиной заочный приговор

Глава Дагестана Меликов счел приговор украинского суда заслугой перед Россией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Дагестана Сергей Меликов пошутил в ответ на заочный приговор, выданный ему украинским судом. Он счел это заслугой перед Россией. Подробным комментарием он поделился в Telegram-канале.

До этого руководителя региона на Украине приговорили к восьми годам заключения за поддержку Вооруженных сил России.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны», — написал Меликов в посте.

До этого на Украине заочно осудили на 15 лет председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

Его обвинили в том, что он поставил на голосование постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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