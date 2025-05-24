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17:56, 24 мая 2025Бывший СССР

Группу украинских снайперов ликвидировали в ДНР

ТАСС: Группа снайперов ВСУ уничтожена во время боя за село Ступочки в ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ходе боев за село Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована группа украинских снайперов. Об этом сообщает ТАСС.

Военные действия вели военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. При выполнении задания были уничтожены снайперы Вооруженных сил Украины. Агентство располагает видео ликвидации группы противника.

Ранее 24 мая Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Отрадного в ДНР. Этот успех открывает российским войскам дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

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