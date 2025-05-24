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13:30, 24 мая 2025Бывший СССР

Именитый тренер стал свидетелем расправы над бывшим советником Януковича

Главный тренер «Атлетико» Симеоне и его жена стали свидетелями убийства Портнова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Диего Симеоне

Диего Симеоне. Фото: Manu Fernandez / AP

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его жена модель Карла Перейра стали свидетелями расправы над бывшим советником четвертого президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым. Об этом сообщает El Espanol.

На церемонии MF Talent and Innovation Awards супруга именитого тренера рассказала о трудном времени и призвала заботиться о детях и защищать их. Она также попросила проявить большое уважение к пострадавшим семьям.

«Да, мы были там [на месте происшествия]. Это очень деликатный вопрос, и я стараюсь относиться к этой теме с большим уважением», — рассказала модель.

Утром 21 мая в Андрея Портнова стреляли в Испании. Предположительно, в него выпустили пять пуль из-за спины возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть, поскольку обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.

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