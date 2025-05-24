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03:47, 24 мая 2025Россия

Из-за ДТП в Подмосковье водители простояли в пробке более пяти часов

Из-за ДТП на трассе М-12 водители простояли в пробке более пяти часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Подмосковье из-за ДТП на трассе М-12 водители простояли в пробке более пяти часов. Об этом сообщает Baza.

Оказавшиеся в заторе люди утверждают, что компания «Автодор» не предоставила какой-либо информации об аварии. Также люди жалуются на отсутствие воды.

Позднее движение в сторону Владимира было открыто. «Автодор» заверила в своем Telegram-канале, что в связи с затором плата за проезд взиматься не будет. Владельцам транспондеров средства вернутся на счет.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 МоскваКазань. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоявшую легкоовую машину, жертвами ДТП стали ребенок и женщина. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи и вертолет.

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