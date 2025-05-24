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22:42, 24 мая 2025Интернет и СМИ

Китай ответил министру Дании на предложение прекратить сотрудничество с Россией

Sohu: Китай ответил Дании пощечиной на призыв прекратить сотрудничество с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

В Пекине несколько дней назад прошли переговоры министра иностранных дел КНР Ван И с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, в ходе которых датский коллега начал призывать страну прекратить сотрудничество с Россией. Китайскую сторону возмутило поведение министра, а ответом на его предложение стала «пощечина», передает издание Sohu (АБН24 опубликовал эксклюзивный перевод статьи).

«Визит министра иностранных дел Дании Расмуссена в Пекин стал полным провалом», — говорится в материале. Уточняется, что министр произвел впечатление человека высокомерного, подчеркивающего, что «его слова имеют силу». С первых минут встречи он начал требовать и выдвигать Ван И условия. Так, Расмуссен заявил, что КНР должна проявлять сдержанность в вопросе Тайваня, а поддержка Москвы Пекином должна быть закончена.

«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — отмечается в статье.

На подобные требования в Пекине отреагировали не так, как рассчитывали в Европе. Датскому министру дали «дипломатическую пощечину», дав понять, что КНР сама будет выбирать, с кем сотрудничать. Также Ван И подчеркнул, что именно страны НАТО являются основными поджигателями конфликта, поскольку предоставляют Украине вооружения и средства на продолжение боевых действий.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с предупреждением Китаю из-за решений президента Владимира Путина по Украине. Он заявил, что последствия действий России в отношении конфликта могут негативно сказаться на союзниках государства.

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