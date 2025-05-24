РИА Новости: Командование ВСУ применило тактику затыкания дыр в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала массового отступления из Курской области активно применяет тактику «затыкания дыр», перемешивая между собой личный состав из разных подразделений. Об этом рассказал РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.

По его словам, командование ВСУ ведет хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь «заткнуть бреши». В частности, уточнил собеседник агентства, в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ. В свою очередь, подобная тактика сказывалась на боеспособности противника, поскольку внутри подразделений не было боевого слаживания, они не знали о действиях друг друга.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ресурсы ВСУ для атак на Курскую область постепенно подходят к концу. Тем не менее, по его оценке, в ближайшее время попытки атак будут сохраняться.

