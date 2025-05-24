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04:50, 24 мая 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об ожесточенных боях у Красноармейска

Марочко сообщил о формировании ВС России огневых мешков для ВСУ у Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные сформировали несколько огневых мешков для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Обстановку в районе города описал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас в районе Красноармейска идут довольно-таки ожесточенные бои. Противник всячески пытается не допустить окружения данного населенного пункта и продвижения наших войск», — рассказал он. По словам эксперта, в настоящий момент происходит активное продвижение как на западе, так и на востоке от Красноармейска.

Как указал Марочко, ситуация в районе города сложная и стабильно напряженная, но инициатива полностью на стороне российских войск.

Ранее военный эксперт сообщил, что российские военные почти перерезали группировку ВСУ у Красноармейска. Кроме того, Марочко заявил о перерезании сил группировки ВСУ в Константиновке, находящийся к северо-востоку от города.

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