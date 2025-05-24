Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело на критиковавшего ее вице-спикера Госдумы

Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело на критиковавшего ее Даванкова

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Краснодаре рассказала, что попросила Следственный комитет России (СК) возбудить уголовное дело на вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, который критиковал ее деятельность. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Некоторое время назад парламентарий обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия Мизулиной относительно деятельности рэпера Паши Техника. Даванков упомянул, что вдова музыканта Ева Карицкая рассказала о негативном отношении Мизулиной к карьере ее супруга. Как призналась Карицкая, после неформального общения с главой ЛБИ все проблемы удалось замять. Даванков заподозрил Мизулину в противоправных действиях, в том числе в вымогательстве.

Вице-премьер предложил Мизулиной прийти в Госдуму и ответить, как в действительности решился вопрос с Техником. Кроме того, депутат хотел бы выяснить, на что ЛБИ потратила 200 миллионов рублей из бюджета России и готова ли Мизулина принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету.

Вопросы Мизулина оставила без ответов, но рассказала, что обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении Даванковым депутатской этики.

Ранее сообщалось, что Мизулина захотела проверить подлинность военного билета блогера Михаила Литвина.