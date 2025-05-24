Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:32, 24 мая 2025Бывший СССР

На Украине заочно осудили на 8 лет главу Дагестана

На Украине суд заочно приговорил главу Дагестана Меликова к восьми годам тюрьмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Главу Дагестана Сергея Меликова на Украине заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве пояснили, что соответствующий приговор был вынесен Меликову за помощь участникам специальной военной операции (СВО) и финансирование действий, совершенных в целях изменения границ Украины.

Ранее на Украине заочно осудили на пятнадцать лет председателя Госдумы России Вячеслава Володина. Его обвиняют в том, что он поставил на голосование постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сотни взрывов и огненный ад». Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО

    Заказавшая убийство дочери россиянка оказалась ранее судима

    Российский регион ночью подвергся атаке

    Мозамбик начал расследование нападения террористов на российское судно

    Жителей нескольких российских регионов предупредили о заморозках

    На Украине заочно осудили на 8 лет главу Дагестана

    В Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества с США

    В США и Европе заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети»

    Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

    Появились новые детали смертельной аварии в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости