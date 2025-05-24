На Украине суд заочно приговорил главу Дагестана Меликова к восьми годам тюрьмы

Главу Дагестана Сергея Меликова на Украине заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве пояснили, что соответствующий приговор был вынесен Меликову за помощь участникам специальной военной операции (СВО) и финансирование действий, совершенных в целях изменения границ Украины.

Ранее на Украине заочно осудили на пятнадцать лет председателя Госдумы России Вячеслава Володина. Его обвиняют в том, что он поставил на голосование постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.