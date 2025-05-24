На Западе отреагировали на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

Дизен: Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился без Европы

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился без участия европейских политиков. Об этом заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, реакцию западного эксперта приводит РИА Новости.

Он предположил, что ни один из лидеров европейских государств не готов сейчас говорить с Москвой. «Для европейцев бойкот дипломатии — показ силы», — подчеркнул Дизен в своем посте.

23 мая стало известно, что Россия и Украина начали самый масштабный обмен пленными за всю спецоперацию. Подчеркивалось, что Москва вернула 270 военных и десятки гражданских.

Обмен состоялся на границе Украины и Белоруссии. Российские военные остались на белорусской территории, где им стали оказывать необходимую медицинскую помощь. Позже их обещали перевезти в Россию для дальнейшей реабилитации.