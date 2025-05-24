Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 24 мая 2025Мир

На Западе отреагировали на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

Дизен: Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился без Европы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился без участия европейских политиков. Об этом заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, реакцию западного эксперта приводит РИА Новости.

Он предположил, что ни один из лидеров европейских государств не готов сейчас говорить с Москвой. «Для европейцев бойкот дипломатии — показ силы», — подчеркнул Дизен в своем посте.

23 мая стало известно, что Россия и Украина начали самый масштабный обмен пленными за всю спецоперацию. Подчеркивалось, что Москва вернула 270 военных и десятки гражданских.

Обмен состоялся на границе Украины и Белоруссии. Российские военные остались на белорусской территории, где им стали оказывать необходимую медицинскую помощь. Позже их обещали перевезти в Россию для дальнейшей реабилитации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал комбинированный удар по Украине фразой «сложная ночь»

    Медведев обвинил Европу в молчании об ударах ВСУ по мирным объектам в России

    В США оценили угрозу нового проекта Трампа для России

    Назван наследник многомиллионного состояния знаменитого хореографа

    ЕС задумал отключить более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций против России

    В ВС РФ рассказали об отходе ВСУ с позиций в Запорожской области

    На Западе отреагировали на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Врач предостерегла от нескольких опасных ошибок при укусе клеща

    На Украине раскрыли подробности массированного удара по территории страны

    Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело на критиковавшего ее вице-спикера Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости