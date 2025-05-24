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10:25, 24 мая 2025Бывший СССР

Названо число дошедших пешком до России украинцев

РИА Новости: Более пяти тысяч украинцев въехали в РФ с частными целями за 2025-й
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территорию России в 2025 году въехали 5427 граждан Украины, из них 26 человек дошли пешком. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая часть украинцев пересекла российскую границу на самолете, 405 человек приехали на автомобиле.

5129 граждан прибыли в Россию с частными целями, 186 человек указали цель приезда деловой визит, 55 украинцев приехали по работе, 27 — на учебу, 21 — в качестве туриста, девять человек были транзитом.

Ранее сообщалось, что украинцы интересны фирмам в Европе в качестве чернорабочих — им предлагают стать уборщиками и работниками склада ради получения визы.

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