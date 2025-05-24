Названо число дошедших пешком до России украинцев

РИА Новости: Более пяти тысяч украинцев въехали в РФ с частными целями за 2025-й

На территорию России в 2025 году въехали 5427 граждан Украины, из них 26 человек дошли пешком. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая часть украинцев пересекла российскую границу на самолете, 405 человек приехали на автомобиле.

5129 граждан прибыли в Россию с частными целями, 186 человек указали цель приезда деловой визит, 55 украинцев приехали по работе, 27 — на учебу, 21 — в качестве туриста, девять человек были транзитом.

Ранее сообщалось, что украинцы интересны фирмам в Европе в качестве чернорабочих — им предлагают стать уборщиками и работниками склада ради получения визы.