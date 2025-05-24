Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:58, 24 мая 2025Россия

Очевидица ДТП в Подмосковье рассказала о попытках отца погибшего мальчика спасти его

RT: Отец погибшего в ДТП на М-12 мальчика пытался спасти его до приезда врачей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Погибшего в ДТП на трассе М-12 мальчика до прибытия врачей пытался спасти его отец. Об этом RT сообщила очевидица Карина. Она рассказала, что мужчина делал ребенку массаж сердца.

«Если бы моя мама была на пару метров ближе, было бы все ужасно», — заявила очевидица, которая вместе с матерью ехала на небольшом расстоянии от микроавтобуса.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 МоскваКазань. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Управление Следственного комитета (СК) России по Московской области сообщило о двух погибших — женщине и ребенке, уточнив, что точное количество пострадавших уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала СВО

    Марочко рассказал об ожесточенных боях у Красноармейска

    Бывший депутат Рады назвал основу политики Зеленского

    Появились новые детали смертельной аварии в Подмосковье

    Россиян предупредили о тяжелых последствиях процедуры банкротства

    В США сделали прогноз об исходе СВО

    В российский истребитель внедрили искусственный интеллект

    Очевидцы ДТП в Подмосковье рассказали о последней просьбе матери погибшего ребенка

    Очевидица ДТП в Подмосковье рассказала о попытках отца погибшего мальчика спасти его

    Из-за ДТП в Подмосковье водители простояли в пробке более пяти часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости