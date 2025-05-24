Очевидица ДТП в Подмосковье рассказала о попытках отца погибшего мальчика спасти его

RT: Отец погибшего в ДТП на М-12 мальчика пытался спасти его до приезда врачей

Погибшего в ДТП на трассе М-12 мальчика до прибытия врачей пытался спасти его отец. Об этом RT сообщила очевидица Карина. Она рассказала, что мужчина делал ребенку массаж сердца.

«Если бы моя мама была на пару метров ближе, было бы все ужасно», — заявила очевидица, которая вместе с матерью ехала на небольшом расстоянии от микроавтобуса.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 Москва — Казань. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Управление Следственного комитета (СК) России по Московской области сообщило о двух погибших — женщине и ребенке, уточнив, что точное количество пострадавших уточняется.