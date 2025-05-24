Очевидцы ДТП в Подмосковье рассказали о последней просьбе матери погибшего ребенка

«РГ»: Мать погибшего в ДТП на М-12 мальчика умоляла спасти сына

Мать погибшего в ДТП на трассе М-12 ребенка умоляла спасти сына. Об этом рассказали очевидцы в разговоре с «Российской газетой».

После столкновения автомобилей ребенок потерял сознание. Мальчика пытался реанимировать отец и прибывшие на место происшествия врачи, но он не выжил. Его мать также скончалась.

«Когда машины столкнулись, женщина была еще в сознании. Она умоляла спасти ребенка, сама была вся в крови», — сообщили собеседники издания.

Всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Они были экстренно доставлены в больницы, для их эвакуации задействовали санитарный вертолет.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 Москва — Казань. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоявшую легковую машину. Момент ДТП попал на видео.