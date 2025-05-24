Названа необычная последняя воля основателя славянского фэнтези

«АиФ»: Писатель-фантаст Никитин пожелал криоконсервацию его тела

Основоположник славянского фэнтези Юрий Никитин при жизни пожелал, чтобы его тело отправили на процедуру криоконсервации. О его необычной последней воле сообщает aif.ru.

Писатель-фантаст объяснил это тем, что в будущем медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития, благодаря чему он сможет вернуться к жизни.

Никитин долго и тяжело болел. В мае он перенес операцию на ноге.

Издательство «Эксмо» сообщило, что его не стало 23 мая. Писателю было 86 лет.

Из-под его пера вышло более 40 книг. Никитин также писал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

Литературовед Сергей Чупринин назвал писателя основателем славянского фэнтези за серию романов «Трое из леса». Никитин писал в жанрах научной фантастики и исторического романа.