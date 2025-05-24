Умер основоположник славянского фэнтези

На 86-м году жизни умер знаменитый писатель-фантаст Юрий Никитин

На 86-м году жизни ушел из жизни знаменитый писатель-фантаст и основоположник славянского фэнтези Юрий Никитин. Об этом сообщает издательство «Эксмо».

Он скончался 23 мая, другие подробности не приводятся. Из-под его пера вышло более 40 книг. Никитин также писал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

Литературовед Сергей Чупринин назвал писателя основателем славянского фэнтези за серию романов «Трое из леса», передает ТАСС. Никитин писал в жанрах научной фантастики и исторического романа.

В конце апреля скончался знаменитый издатель Игорь Захаров в возрасте 76 лет. Его издательство в конце 90-х открыло для широкой публики писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Все эти годы именно Захаров эксклюзивно издавал романы о сыщике Эрасте Фандорине.