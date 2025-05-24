Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, военных и молодежь

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за Отечество, Путина, воинство и народ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента РФ Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и все Отечество. Об этом со ссылкой на проповедь главы Русской православной церкви (РПЦ) в храме Христа Спасителя сообщает РИА Новости.

«Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, власти, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему», — сказал предстоятель, указавший на принадлежность к РПЦ «большинства нашего благочестивого народа» и «самого государства в лице высших руководителей».

Патриарх Кирилл неоднократно призывал молиться за российского президента. Также он подчеркивал, что знает о том, что Путин и сам молится, и отмечал, что сопровождать служение главы государства должны дерзновение и сила, так как от его действий зависит судьба страны.