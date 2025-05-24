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22:36, 24 мая 2025Силовые структуры

Поджигательнице отдела полиции предъявили обвинение

Женщине, поджегшей отдел полиции в Петербурге, предъявили обвинение в теракте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Женщине, которая подожгла отдел полиции на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в совершении теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что задержанную 38-летнюю женщину по имени Анна на совершение поджога подтолкнули мошенники. Сначала злоумышленники оформили на нее кредиты, а потом для возврата денег потребовали поджечь отдел полиции.

Действия женщины курировал мужчина, представившийся Андреем. Анна бросила в окно три бутылки с зажигательной смесью, свои действия она демонстрировала собеседнику через видеозвонок.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Женщина признала вину.

Ранее сообщалось, что возгорание началось вечером 23 мая в угловой комнате отдельно стоящего здания на улице Кораблестроителей в Петербурге. По словам очевидцев, на улице раздалось громкое шипение, хлопок и звук разбитых стекол, после чего из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени.

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