Поджигательнице отдела полиции предъявили обвинение

Женщине, поджегшей отдел полиции в Петербурге, предъявили обвинение в теракте

Женщине, которая подожгла отдел полиции на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в совершении теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что задержанную 38-летнюю женщину по имени Анна на совершение поджога подтолкнули мошенники. Сначала злоумышленники оформили на нее кредиты, а потом для возврата денег потребовали поджечь отдел полиции.

Действия женщины курировал мужчина, представившийся Андреем. Анна бросила в окно три бутылки с зажигательной смесью, свои действия она демонстрировала собеседнику через видеозвонок.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Женщина признала вину.

Ранее сообщалось, что возгорание началось вечером 23 мая в угловой комнате отдельно стоящего здания на улице Кораблестроителей в Петербурге. По словам очевидцев, на улице раздалось громкое шипение, хлопок и звук разбитых стекол, после чего из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени.