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17:54, 24 мая 2025Мир

Похищенную в Ираке россиянку обменяют на атаковавших американские объекты

Al Rabiaa: Похищенная россиянка Цуркова может быть освобождена через 7-10 дней
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: @lizrael

Похищенная гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена из плена в течение 7-10 дней в результате сделки, предусматривающей освобождение обвиняемых в атаках на американские объекты в Ираке, в том числе одного гражданина Ирана. Об этом сообщает Al Rabiaa со ссылкой на источники.

«Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранца, заключенного в Ираке, и шести других лиц. Они обвиняются в нападениях на американские интересы», — рассказал источник.

Освобождение Цурковой ожидается в течение десяти дней.

Елизавета Цуркова является экспертом по Ближнему Востоку, специализируется на Сирии. Девушка посещала Ирак в рамках работы над докторской диссертацией и исследований для Принстонского университета. В январе 2023 года появилась информация, что она выжила после похищения в марте 2023 года шиитским ополчением в Ираке.

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