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04:33, 24 мая 2025Россия

Появились новые детали смертельной аварии в Подмосковье

«360»: Пробки сильно тормозили движение скорой на место аварии в Подмосковье
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Скорая пыталась добраться до пострадавших в ДТП в Подмосковье как можно быстрее, однако вечерние пробки на трассе М-12 сильно тормозили движение. Новые детали аварии раскрыл телеканал «360».

Отмечается, что пользователи «Яндекс.Карт» просили водителей пропустить машину скорой помощи.

Очевидица ДТП рассказала телеканалу, что их автомобиль тоже чуть не попал в аварию. «В какой-то момент было сильное торможение, хорошо что у меня отец во время сообразил, а то влетели бы в минивэн. Моментально выскочили с машины. Я, отец и мама подбежали к женщине: она была в сознании. Потом увидели мужчину он был весь в крови, но жив», — поведала она.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 МоскваКазань. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоявшую легковую машину, жертвами ДТП стали ребенок и женщина. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи и вертолет.

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