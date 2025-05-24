Раскрыта прослушка спецслужбами Бельгии членов Европарламента

Politico: Спецслужбы Бельгии прослушивали беседы членов ЕП с лоббистами Huawei

Сотрудники службы безопасности Бельгии слушали разговоры членов Европарламента (ЕП) с лоббистами китайской компании Huawei через устройство, установленное на стадионе футбольного клуба «Андерлехт». Прослушку бельгийскими спецслужбами разговоров евродепутатов раскрыло издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что агенты службы безопасности установили подслушивающее устройство в VIP-ложу на стадионе «Андерлехта», которую использовал Huawei для общения с членами ЕП. Они также прослушивали другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его машине.

По словам источников издания, близко знакомых с ходом расследования, операции по наблюдению стали частью широкомасштабного расследования коррупции и способствовали решению бельгийской прокуратуры просить снятия иммунитета с группы членов ЕП, чтобы в отношении них провести расследование.

Бельгийские власти расследовали, была ли ложа на стадионе арендована специально для приближения к депутатам и частью более широкой схемы, используемой лоббистами Huawei для продвижения позиции компании в процессе принятия политических решений ЕС.

В апреле 2024 года полиция Дрездена задержала Цзянь Го — помощника депутата Европарламента Максимилиана Кра — по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По данным следствия, 43-летний помощник политика передавал Китаю информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в Германии.