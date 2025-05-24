Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 24 мая 2025Мир

Раскрыта прослушка спецслужбами Бельгии членов Европарламента

Politico: Спецслужбы Бельгии прослушивали беседы членов ЕП с лоббистами Huawei
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Сотрудники службы безопасности Бельгии слушали разговоры членов Европарламента (ЕП) с лоббистами китайской компании Huawei через устройство, установленное на стадионе футбольного клуба «Андерлехт». Прослушку бельгийскими спецслужбами разговоров евродепутатов раскрыло издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что агенты службы безопасности установили подслушивающее устройство в VIP-ложу на стадионе «Андерлехта», которую использовал Huawei для общения с членами ЕП. Они также прослушивали другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его машине.

По словам источников издания, близко знакомых с ходом расследования, операции по наблюдению стали частью широкомасштабного расследования коррупции и способствовали решению бельгийской прокуратуры просить снятия иммунитета с группы членов ЕП, чтобы в отношении них провести расследование.

Бельгийские власти расследовали, была ли ложа на стадионе арендована специально для приближения к депутатам и частью более широкой схемы, используемой лоббистами Huawei для продвижения позиции компании в процессе принятия политических решений ЕС.

В апреле 2024 года полиция Дрездена задержала Цзянь Го — помощника депутата Европарламента Максимилиана Кра — по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По данным следствия, 43-летний помощник политика передавал Китаю информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал комбинированный удар по Украине фразой «сложная ночь»

    Медведев обвинил Европу в молчании об ударах ВСУ по мирным объектам в России

    В США оценили угрозу нового проекта Трампа для России

    Назван наследник многомиллионного состояния знаменитого хореографа

    ЕС задумал отключить более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций против России

    В ВС РФ рассказали об отходе ВСУ с позиций в Запорожской области

    На Западе отреагировали на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Врач предостерегла от нескольких опасных ошибок при укусе клеща

    На Украине раскрыли подробности массированного удара по территории страны

    Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело на критиковавшего ее вице-спикера Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости