Российские верующие пройдут 40 километров ради одной из главных святынь Сибири

В Кургане пройдет двухдневный Никольский крестный ход

Российские верующие пройдут 40 километров ради одной из главных святынь Сибири. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Курганской епархии.

Отмечается, что в Кургане 21-22 июня пройдет двухдневный XXV Никольский крестный ход в память о явлении чудотворного образа Святителя Николая Мирликийского на реке Серебрянке в 1749 году. Участники крестного хода начнут свой путь от храма святого великомученика Георгия Победоносца на Увале в 8 часов утра.

На следующий день в храме пройдет краткое богослужение с водосвятием, после которого часть прихожан и паломников причастится Святых Христовых Тайн.

В епархии подчеркнули, что торжественное религиозное шествие с чудотворной Утятской иконой впервые состоялось в 2000 году.

В апреле российский храм стал «межконтинентальным». Прихожане из Колумбии, Замбии, Сирии, Мексики, Киргизии и Индии посетили чебаркульский храм Преображения Господня.