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19:42, 24 мая 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о брошенном ВСУ в Отрадном натовском оружии

Российский боец сообщил, что ВСУ бросили в Отрадном оружие натовского образца
Дмитрий Воронин

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

ВСУ при бегстве из села Отрадное в ДНР бросили десятки единиц вооружения и боеприпасов образца НАТО. Об этом со ссылкой на стрелка 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Клык сообщает ТАСС.

«Есть американские, натовские одноразовые гранатометы, в основном М16 встречались, какие-то еще натовские винтовки», — цитирует агентство бойца Вооруженных сил (ВС) России.

Также, по словам другого стрелка этой же бригады с позывным Акатуй, при зачистке села военным попадались тела польских наемников, оставленных отступающими украинцами.

О взятии ВС РФ под контроль Отрадного и ряда других населенных пунктов стало известно в субботу. Силовики отмечают, что такие изменения открывают дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

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