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08:07, 24 мая 2025Бывший СССР

Создание Сырским новых должностей в ВСУ объяснили

РИА Новости: Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Корпусная система, введенная главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, создавалась для новых генеральских должностей для его приближенных, контролирующих финансы. Об этом РИА Новости заявил источник в силовом ведомстве.

«Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке фронта, но на самом деле преследовался иной интерес», — объяснил он.

По словам собеседника агентства, эта реформа была необходима Сырскому прежде всего для назначения на ключевые посты лояльных главкому ВСУ офицеров, которые займутся распределением финансирования.

Ранее стало известно, что Сырский сменил командира 59-й бригады украинской армии Богдана Шевчука, раскритикованного за большие потери. Место комбрига занял полковник Александр Сак, ранее возглавлявший 53-ю бригаду ВСУ.

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