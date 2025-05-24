Стало известно о массовых увольнениях в Совете нацбезопасности США

Трамп отправил в административный отпуск 100 сотрудников Совета нацбезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в административный отпуск более 100 сотрудников Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа в пятницу отправила в административный отпуск более 100 должностных лиц Совета национальной безопасности Белого дома в рамках реструктуризации под руководством временного советника по национальной безопасности и госсекретаря Марко Рубио», — говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в 16:20 (23:20 по московскому времени) 23 мая глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщалось, что отстраненным сотрудникам дают 30 минут, чтобы они освободили свое рабочее место. Работники, которые не находились на территории офиса, могли отправить по электронной почте адрес и договориться о времени, чтобы позже забрать свои вещи и сдать устройства.

24 апреля главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный чат Белого дома, где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене. CBS News сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц добавил в закрытый чат Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.

1 мая Майк Уолтц покинул пост советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.