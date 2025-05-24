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09:32, 24 мая 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о странных наказаниях в ВСУ

Минобороны РФ: Украинский пленный рассказал, что в ВСУ за проступки сажают в яму
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский военный Виталий Гунтер рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за проступки сажают в яму, а некоторые командиры запрещают своим подчиненным пить воду. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Пленный заявил, что после 45 дней подготовки новобранцев практически не осталось, поскольку всех забрали в войска, а способы поддержания дисциплины были своеобразными.

«Кто-то не допил бутылку воды, а старший полигона нашел эту бутылку и объявил "сухой закон", запретив пить воду», — поведал украинский военный.

Ранее пленный военный ВСУ рассказал о том, как боевики батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) хвастались фотографиями с убитыми российскими военными. По его словам, он встретился с боевиком батальона с позывным Фарш, который показывал ему фотографию на телефоне, где российский покойный солдат лежит в форме, а «они возле него лежат с улыбками, фотографируются».

23 мая состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной, который станет самым масштабным за все время специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Киеву передали такое же число военных и гражданских.

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