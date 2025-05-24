В Белоруссии рассказали о скором получении новейших российских истребителей

Хренин: Белоруссия получит истребители Су-30СМ2 на следующей неделе

Уже на следующей неделе армия Белоруссии получит новейшие российские истребители Су-30СМ2. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин, передает «БелТА».

По его словам, самолеты были модернизированы с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. Хренин добавил, что, кроме этого, Минск получит такую современнейшую технику, как вертолеты Ми-35, БТР-82А и ряд других образцов. Также он упомянул поставку техники из сферы радиоэлектронной борьбы и беспилотных авиационных комплексов.

«Все это нашим новобранцам предстоит изучить и научиться применять», — подчеркнул глава белорусского Минобороны.

Ранее сообщалось, что россиянам и белорусам запретят покупать недвижимость в Финляндии. В Минобороны страны пояснили, что данные меры предосторожности связаны с обеспечением национальной безопасности Финляндии.