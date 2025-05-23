Россиянам и белорусам запретят покупать недвижимость в Финляндии

МО Финляндии подготовило проект о запрете жилищных сделок россиянам и белорусам

Минобороны Финляндии разработало проект постановления о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект документа направлен экспертам на обсуждение. Как разъяснили в оборонном ведомстве, запрет на жилищные сделки будет распространяться на граждан тех государств, которые, по мнению Евросоюза, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии. Под этот критерий подпадают Россия и Белоруссия. Заявления граждан этих стран, поданные прежде, чем указ вступит в силу, будут рассмотрены в обычном порядке.

Как ранее подчеркнули в финском парламенте, мера не затронет россиян, проживающих в Финляндии на постоянной основе. Однако этой категории граждан также придется получать специальное разрешение на покупку недвижимости.

Осенью 2024 года финские власти наложили арест более чем на 30 объектов российской недвижимости. Под арест, в частности, попал Российский центр науки и культуры. Поводом для ареста имущества РФ за рубежом стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить решение через суд. Президент Финляндии заявил, что вопрос ареста российской недвижимости не относится к политике.