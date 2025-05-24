В Киеве увидели сигнал в словах Трампа о Зеленском

Депутат Рады Дубинский: Зеленский становится посмешищем для всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в посмешище для всего мира, считает находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, президент США Дональд Трамп насмехался над Зеленским на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. «Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?» — задался он вопросом.

По мнению депутата, украинский лидер, затягивая процесс урегулирования конфликта, дает все больше преимуществ России на переговорах и на поле боя, а сам теряет территории и поддержку США.

Как отметил Дубинский, Трамп стремится как можно быстрее дистанцироваться от Зеленского и сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией.

Ранее Трамп заявил, что удивился поездке Зеленского в Южную Африку. «Я позвонил Зеленскому, он сказал: "Я в Южной Африке". А я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?"» — сказал глава государства.