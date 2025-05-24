Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:29, 24 мая 2025Бывший СССР

В Киеве увидели сигнал в словах Трампа о Зеленском

Депутат Рады Дубинский: Зеленский становится посмешищем для всего мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в посмешище для всего мира, считает находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, президент США Дональд Трамп насмехался над Зеленским на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. «Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?» — задался он вопросом.

По мнению депутата, украинский лидер, затягивая процесс урегулирования конфликта, дает все больше преимуществ России на переговорах и на поле боя, а сам теряет территории и поддержку США.

Как отметил Дубинский, Трамп стремится как можно быстрее дистанцироваться от Зеленского и сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией.

Ранее Трамп заявил, что удивился поездке Зеленского в Южную Африку. «Я позвонил Зеленскому, он сказал: "Я в Южной Африке". А я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?"» — сказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заметили странную деталь в ночной атаке на Киев

    Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США

    В Киеве увидели сигнал в словах Трампа о Зеленском

    В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

    Россиянам рассказали о повышении пенсий ряда граждан с 1 июня

    Власти Одессы заподозрили в подготовке «нехорошей провокации»

    В Британии признали превосходство России над Украиной по FPV-дронам

    Вернувшиеся из плена российские военные обратились к Путину

    В США раскрыли отношение Украины к урегулированию конфликта

    В Киеве испугались последствий запусков беспилотников по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости