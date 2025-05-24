В Совфеде ответили на утверждение о юридическом существовании СССР

Сенатор Клишас заявил, что Россия является государством-правопреемником СССР

Россия является государством-правопреемником СССР, отсюда можно сделать вывод, что Советский Союз не может существовать юридически. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его ответ приводит РБК.

Таким образом сенатор отреагировал на слова советника президента России Владимира Путина Антона Кобякова, который предположил формальное существование СССР в связи с нарушениями процедуры роспуска Союза.

Клишас призвал всех сомневающихся обратиться к российской Конституции. «Было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует», — указал он.

До этого сообщалось, что Клишас не поддержал слова депутата Госдумы Петра Толстого об изменениях Конституции.

Парламентарий допустил, что в Конституцию могут внести существенные изменения. Как утверждал Толстой, Россия 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам, «которые на самом деле оказались стандартами западными» и в результате не прижились.