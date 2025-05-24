В США признали бесполезным масштабный проект Трампа против России и Китая

Глава ACA Кимбалл: «Золотой купол» Трампа будет неэффективен

Масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) в космосе «Golden Dome» («Золотой купол») окажется неэффективным против России и Китая и по сути является лишь бесполезной тратой денег. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.

В частности, аналитик усомнился, что такая система вообще нужна Соединенным Штатам. По его словам, наращивание военной инфраструктуры лишь приведет к гонке вооружений и создаст новые проблемы для Вашингтона.

Трамп, любящий излишества и напыщенность, поверил идее, что США нужно просто потратить больше денег на оборону Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Кроме того, глава ACA подчеркнул, что Россия и Китай как великие ядерные державы имеют сопоставимый с США военно-технический потенциал, и они будут способны противопоставить американской стороне собственные разработки. В связи с этим, Кимбалл резюмировал, что громоздкую систему «Золотой купол» можно будет обойти при меньших затратах за быстрое время.

Проект Трампа может быть неэффективен против ядерных держав. В ответ они создадут многочисленные и сложные наступательные ракетные системы — по относительно низкой стоимости и в сжатые сроки — для подавления и обхода противоракетной обороны США Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

20 мая Трамп заявил, что США планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Предполагается, что будет создана группировка, насчитывающая от 400 до 1000 спутников, которые будут отслеживать ракетные пуски по всей планете. Отдельное подразделение в 200 ударных спутников будет оснащена лазерами для перехвата ракет в космосе.

