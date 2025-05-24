В ВС РФ рассказали об отходе ВСУ с позиций в Запорожской области

РИА Новости: ВСУ отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области. Об этом рассказал боец Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Макс, сообщает РИА Новости.

«Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Все бросают и уходят», — заявил он.

По его словам, когда российские войска приходят на позиции, украинских военных там уже нет. Боец также отметил большое количество дронов на линии боевого соприкосновения.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что ВС России применили новые ударные дроны для поражения объектов в районе Одессы. Он добавил, что данные аппараты визуально схожи с «Ланцетом», но имеют больший размер и усиленную боевую часть.